В Сеть попали фото сбежавших из СИЗО поджигателей военкомата

Telegram-канал Mash опубликовал фотографии двоих арестантов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге. По предварительным данным, они могут быть причастны к поджогу военкоматов.

По информации инсайдеров, 24-летний Александр и 25-летний Иван угодили в СИЗО в прошлом году. Авторы канала утверждают, что мужчины пришли к зданию военкомата с пятилитровой канистрой бензина, где их встретили представители спецслужб. На канале также уточнили, что подозреваемым могли обещать вознаграждение за поджог в размере 40 тыс. рублей.

Мужчинам вменяли попытку совершения теракта и покушение на призывы к террористической деятельности. Представители областного ФСИН отказались от официальных комментариев, добавили авторы канала.

Ранее в Донецке задержали мужчину, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ. Изначально россиянин фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры для украинского куратора. После этого он получил задание подготовить схроны. При задержании преступника ФСБ изъяла из тайников электродетонаторы и механизм для дистанционного приведения СВУ в действие.