01 сентября 2025 в 14:30

Сотрудников ТЦК на Украине обязали носить нагрудные видеорегистраторы

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог военкоматов) с 1 сентября обязаны фиксировать на нагрудные видеорегистраторы проверки документов и вручение повесток, сообщает украинская «Судебно-юридическая газета». Видео нельзя удалять или изменять, за нарушение требований грозит дисциплинарная ответственность.

Запись должна начинаться автоматически, как только работники приступают к своим обязанностям, и продолжаться непрерывно до их завершения. Исключение составляют лишь случаи, когда в кадр могут попасть военные объекты или информация с ограниченным доступом, а также личные потребности работника. Строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним, — говорится в должностной инструкции.

Записи с карт памяти после завершения работы групп оповещения будут загружаться на централизованный защищенный сервер. Там они будут храниться не менее 30 суток. Но в связанных с судебными процессами или расследованиями случаях срок будет продлеваться.

Работу информационно-телекоммуникационной системы будет администрировать Военная служба правопорядка ВСУ. Такими мерами власти хотят «нивелировать риски несанкционированного доступа к записям и вмешательства в работу системы».

Ранее сотрудники ТЦК задержали священника Украинской православной церкви Богдана Матвиева прямо во время крестного хода в Почаеве Тернопольской области, на западе страны. Сам протоиерей является отцом пяти детей. Его сразу отправили на Ровенский полигон.

ТЦК
военкоматы
Украина
видеорегистраторы
