09 декабря 2025 в 13:32

Россиян начнут штрафовать круглый год за несообщение военкомату о переезде

ГД приняла закон о круглогодичных штрафах за несообщение военкомату о переезде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Госдума приняла закон, который устанавливает круглогодичную административную ответственность за несообщение в военкомат о переезде. Поправки исключают привязку штрафов к периодам призыва и распространяют обязанность уведомлять военные комиссариаты на весь календарный год. Решение принято во втором и третьем чтениях.

Документ убирает из статьи 21.5 КоАП положение, по которому ответственность наступала только во время призыва. Тогда штраф от 10 до 20 тыс. рублей применялся к призывникам, не уведомившим о выезде более чем на три месяца. Поправки были внесены группой депутатов во главе с Андреем Картаполовым и прошли первое чтение в ноябре.

Принятые изменения связаны с законом о круглогодичном призыве, подписанным президентом 4 ноября. Нововведения предусматривают постоянное проведение медкомиссий и заседаний призывных комиссий, при этом отправка призывников сохранится дважды в год. Закон также закрепляет срок явки по электронной повестке не более 30 дней и разрешает принимать решения об отсрочках без личного присутствия, а военкоматам — выдавать электронные выписки из реестра учета.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году военных сборов для граждан, находящихся в запасе. Документ распространяется на лиц, которые могут быть призваны в Вооруженные силы, Росгвардию, спасательные формирования МЧС, органы госохраны и ФСБ.

