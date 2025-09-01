Медсестре выплатят $31 тысячу из-за поведения коллеги

В Шотландии медсестра-стоматолог Морин Хоуисон получила компенсацию в размере $31 тысячи после того, как действия коллеги-стоматолога довели ее до панической атаки и увольнения, сообщает издание Unilad. Конфликт возник после того, как в июле 2024 года в клинику была принята Джисна Икбал — стоматолог, получившая квалификацию в Индии, но еще не имевшая права на самостоятельную практику в Великобритании.

По данным источника, Икбал временно выполняла обязанности Хоуисон во время ее больничного, однако после возвращения Морин между женщинами сложились напряженные отношения. Хоуисон пожаловалась, что Икбал не только отказывалась выполнять свои обязанности, но и проявляла неуважение, в том числе закатывала глаза в ответ на просьбы. Другой сотрудник клиники, стоматолог Даниэла Сирш, подтвердила, что Икбал отказывалась от таких задач, как уборка санузла.

Судья по трудовым спорам Рональд Маккей признал, что руководство клиники допустило «неприемлемое упущение» и создало «враждебную рабочую среду», не предприняв действий для разрешения конфликта. В результате Морин Хоуисон была присуждена компенсация в размере $31 тысячи за перенесенный стресс и вынужденное увольнение.

