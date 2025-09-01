День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 15:32

Янукович поддержал мнение Путина о причинах кризиса на Украине

Янукович: попытки втянуть Киев в НАТО стали одной из причин кризиса на Украине

Виктор Янукович Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постоянные попытки Запада втянуть Киев в НАТО стали одной из главных причин украинского конфликта, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович. Он согласился с мнением российского лидера Владимира Путина, которое было озвучено на полях саммита ШОС в Китае, передает ТАСС.

Да, Владимир Владимирович совершенно прав, — высказался Янукович.

Ранее политик сообщил, что вступление страны в НАТО станет катастрофой и дорогой в никуда. По его словам, подобный шаг может напрямую привести к гражданской войне внутри республики.

До этого Путин на пресс-конференции в рамках саммита ШОС заявил, что стремление Запада втянуть Украину в НАТО стало одной из ключевых причин кризиса. Российский президент напомнил, что в 2014 году в Киеве было устранено руководство, выступавшее против вступления в Альянс. По словам главы государства, подобные действия со стороны западных стран и самой Украины создают прямую угрозу безопасности России.

НАТО
Виктор Янукович
Владимир Путин
Украина
