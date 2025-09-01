Аналитики посчитали, сколько денег сэкономила Индия на покупке нефти из РФ Indian Express: экономия Индии от покупок нефти из России достигла $12,6 млрд

Индия сэкономила не менее $12,6 млрд на закупках российской нефти за последние три года, передает газета Indian Express. Авторы материала сделали такой вывод, опираясь на собственный анализ официальной статистики внешней торговли страны.

В статье сказано, что, если бы Индия не начала приобретать нефть из России, мировые котировки оказались бы значительно выше. Это привело бы к резкому росту расходов на импорт. С учетом такого сценария предполагаемая экономия Индии могла быть даже больше, чем показывает анализ данных.

Очевидно, что Нью-Дели не желает, чтобы Вашингтон диктовал ему, с кем ему следует вести бизнес, особенно когда речь идет о России — давнем и ключевом стратегическом партнере Индии, — написано в публикации.

Ранее стало известно, что Индия заняла жесткую позицию в ответ на давление США по поводу импорта российской нефти. Отмечается, что поставки из России помогли сдержать рост цен на мировом рынке и предотвратили возможный скачок до $200 (более 16 тысяч рублей). На фоне отказа индийских властей следовать требованиям Вашингтона администрация Дональда Трампа объявила о введении дополнительных торговых мер, в том числе 25%-ных пошлин на ряд индийских товаров.