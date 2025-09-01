Индия заняла жесткую позицию в ответ на требования США прекратить импорт российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова министра нефти и природного газа страны Хардипа Сингха Пури. Выступая в ответ на критику со стороны американского экономиста Питера Наварро, индийский министр подчеркнул, что поставки энергоресурсов из России предотвратили потенциальный скачок цен на нефть до рекордных $200 (более 16 тысяч рублей) за баррель.

Правда в том, что нет никакой альтернативы второму по величине производителю нефти в мире, на долю которого приходится почти 10% мировой добычи. Те, кто тычет пальцем, игнорируют этот факт, — подчеркнул Пури.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела торговые меры против Индии в ответ на продолжение закупок индийским правительством российской нефти. В начале августа была объявлена дополнительная 25%-процентная пошлина на индийские товары.

Ранее стало известно, что Вашингтон призывает союзников ужесточить торговые ограничения, включая меры против Китая и санкции в отношении России. Также администрация США настаивает, чтобы европейские страны последовали ее примеру и ввели дополнительные пошлины против Индии.