Кнайсль объяснила, что Трамп понял в разговоре с Путиным на Аляске Кнайсль: Трамп на Аляске понял, что перемирие не решит украинский вопрос

Американский президент Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске понял, что для разрешения кризиса на Украине недостаточно объявления перемирия, так как возникшая проблема гораздо глубже, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По словам руководителя центра G.O.R.K.l. СПбГУ, которые приводит ТАСС, перемирие обернулось бы лишь дальнейшей заморозкой по примеру множества других замороженных конфликтов с 1990-х годов, особенно на Кавказе.

Иными словами, объявление перемирия не является решением. И президент Трамп донес это также до своих европейских гостей и до [украинского лидера Владимира] Зеленского, — отметила экс-министр.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что российская сторона проявляет гибкость в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва «пошла на уступки» хозяина Белого дома. Вэнс также обратил внимание, что американская сторона ведет переговорный процесс по Украине и делает это добросовестно. При этом Вашингтон старается вести как можно больше переговоров как с Москвой, так и с Киевом.