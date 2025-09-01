Вице-премьер России оценил переговоры лидеров РФ и Индии

Переговоры на высшем уровне между Россией и Индией отличались исключительной содержательностью и охватили весь спектр двусторонних отношений, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, диалог продемонстрировал традиционный и устойчивый характер стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели, передает ТАСС.

Наши переговоры прошли очень наполнено. Действительно, сотрудничество с Индией, оно традиционное, оно устойчивое и очень позитивное. Наши страны за плечами имеют десятилетия действительно очень тесной работы. Это всегда очень дружеские, очень близкие отношения, — сказал вице-премьер.

Оверчук добавил, что в ходе встречи детально обсуждались все актуальные вопросы двусторонней повестки. Диалог между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди охватил буквально все направления взаимодействия.

Ранее стало известно, что Россия и Индия заключили в текущем году ряд новых соглашений в области военно-технического сотрудничества. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что документы.

Также Нарендра Моди заявил, что сотрудничество с Россией имеет решающее значение для обеспечения мира и процветания на глобальном уровне. Помимо этого, он охарактеризовал отношения между Москвой и Нью-Дели как «глубокое и всеобъемлющее особо привилегированное и стратегическое партнерство».