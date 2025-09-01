В России задержали танкер за многомиллионные долги РПМ: танкер Unity задержан в Мурманске за долги по зарплате

Танкер Unity под флагом Лесото был задержан в мурманском порту по инициативе Российского профсоюза моряков (РПМ), сообщила пресс-служба организации. Основанием для ареста судна послужили системные нарушения, включая многомесячную задолженность по заработной плате экипажу, неисправную спутниковую связь и серьезные несоответствия в судовой документации.

Согласно сообщению, члены экипажа не получили заработную плату за июль, а выплаты за июнь были перечислены лишь 27 июля. Моряки, ранее списанные с судна, также остались без полного расчета. Общая сумма задолженности перед 20 членами экипажа по состоянию на 13 августа достигла 4,9 млн рублей и $28,5 тысячи (2 289 405 рублей).

Расследование выявило сложную схему трудоустройства: часть команды работала по контрактам с ООО «Арго Танкер Групп», не являющимся судовладельцем, а другая группа заключила договоры с компанией FMTC ShipCharter LLC. Отдельные контракты содержали ссылки на несуществующий коллективный договор с Российским профсоюзом моряков.

Инспекция портового контроля зафиксировала множество нарушений, в том числе недействительный сертификат регистрации и фиктивный страховой полис. Судну был запрещен выход из порта до полного устранения всех выявленных несоответствий.

