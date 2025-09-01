День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 14:49

В России задержали танкер за многомиллионные долги

РПМ: танкер Unity задержан в Мурманске за долги по зарплате

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Танкер Unity под флагом Лесото был задержан в мурманском порту по инициативе Российского профсоюза моряков (РПМ), сообщила пресс-служба организации. Основанием для ареста судна послужили системные нарушения, включая многомесячную задолженность по заработной плате экипажу, неисправную спутниковую связь и серьезные несоответствия в судовой документации.

Согласно сообщению, члены экипажа не получили заработную плату за июль, а выплаты за июнь были перечислены лишь 27 июля. Моряки, ранее списанные с судна, также остались без полного расчета. Общая сумма задолженности перед 20 членами экипажа по состоянию на 13 августа достигла 4,9 млн рублей и $28,5 тысячи (2 289 405 рублей).

Расследование выявило сложную схему трудоустройства: часть команды работала по контрактам с ООО «Арго Танкер Групп», не являющимся судовладельцем, а другая группа заключила договоры с компанией FMTC ShipCharter LLC. Отдельные контракты содержали ссылки на несуществующий коллективный договор с Российским профсоюзом моряков.

Инспекция портового контроля зафиксировала множество нарушений, в том числе недействительный сертификат регистрации и фиктивный страховой полис. Судну был запрещен выход из порта до полного устранения всех выявленных несоответствий.

Ранее сообщалось, что судебные приставы прекратили исполнительное производство о взыскании 20 млн рублей долга с основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Предыдущее решение было принято Усть-Лабинским районным судом 19 июня 2024 года.

Россия
Мурманск
танкеры
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Немоляева рассказала о самочувствии после операции
Россиянам рассказали о новой хитрой схеме мошенников с «Финуслугами»
«Надеюсь, посадят на всю жизнь»: знакомая убитой на Алтае — об обвиняемом
Кошмарят порты часами: НАТО не успевает поставлять оружие ВСУ — всё в труху
Экс-депутат Рады предрек новые зачистки на Украине после смерти Парубия
Врач за деньги вызывал у пациентов язву, чтобы те избежали армии
Юноша закрутил роман с 83-летней бабушкой одноклассницы
Мясников рассказал, кто сможет прожить до ста лет
Финляндия проводит учения с США в 70 км от России
«Огневая связка»: стало известно, что осложняет освобождение Покровска
Возрастных украинских военных переводят в штурмовики
Сальма Хайек: страсть, талант и сила мексиканской актрисы
В российском городе запретили надевать хиджабы в школу
Песков заявил, что отдельного общения Путина и Алиева пока не было
Актриса Калашникова объяснила, почему ее сын учится онлайн
Политолог рассказал, почему Индия и Китай сблизились
Медсестре выплатят $31 тысячу из-за поведения коллеги
Овощной конфитюр: рецепт томатной пасты на зиму «Красный бархат»
Ким Чен Ын выехал в Пекин на спецпоезде
Воры спрятали драгоценности на €10 млн в трусах
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.