01 сентября 2025 в 14:04

Известная ведущая Селеста Уилсон умерла в 42 года

В США на 43-м году жизни скончалась телерадиоведущая и диджей Селеста Уилсон, пишет телевизионная станция WAPT. Причиной смерти молодой женщины стал сердечный приступ.

Хотя Селеста была с нами совсем недолго, мы уже были тронуты ее профессионализмом, теплотой и преданностью журналистике, — говорится в некрологе.

В последнее время Селеста вела воскресное новостное шоу на канале ABC. Она родилась в Новом Орлеане и получила степень магистра журналистики в Аризоне. Свою карьеру она начала как диджей на радио.

Ранее актриса Болливуда Прия Маратхе ушла из жизни в возрасте 38 лет после операции. Звезда умерла в Мумбаи, она два года боролась с онкологией. Ее супруг утверждает, что после медицинских манипуляций актриса чувствовала себя хорошо и даже вернулась к съемкам в кино. Однако в итоге болезнь вернулась, несмотря на лечение.

Маратхе стала широко известна благодаря картине «Я пою только твою песню». Также она снялась в проектах «Священные узы», «Это счастье или нет», «Мне это очень нравится» и других.

