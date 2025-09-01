Песков заявил, что отдельного общения Путина и Алиева пока не было

Президентам РФ и Азербайджана Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву пока не удалось пообщаться на саммите ШОС в Китае, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, состоялся ли контакт между главами двух государств.

Нет. Отдельного общения сегодня еще пока не было, — заявил Песков.

Ранее он выразил надежду, что Путин и Алиев могут встретиться на полях саммита ШОС. По его словам, это может произойти 1 сентября.

Аналогичное мнение выразил помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков. По его словам, встреча президентов возможна, если у них будет желание. Он добавил, что предварительных договоренностей между сторонами не было. По его словам, лидеры будут вместе участвовать в мероприятиях саммита, поэтому встреча вполне возможна.

Алиев уже пообщался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили мирную повестку между двумя странами. Лидеры также упомянули позитивные итоги вашингтонского саммита.