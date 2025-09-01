День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 17:56

«Страшная уродина»: политолог назвал символ нынешней Франции

Политолог Перенджиев назвал жену Макрона символом нынешней Франции

Брижит Макрон Брижит Макрон Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жена французского лидера Эммануэля Макрона Брижит Макрон является символом нынешней Франции, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, «страшная уродина, которая лупит» — это неуважение президента к самому себе.

Я не знаю, как сказать культурно, дипломатически, но, извиняюсь, страшная уродина, которая тебя еще и лупит, — это неуважение к самому себе. Получается, что человек психически имеет какие-то отклонения. Существуют у Макрона нездоровые комплексы. Что это за первая леди? Мне кажется, супруга Макрона и есть символ нынешней Франции — страшная, уродливая, старая, — высказался Перенджиев.

Он отметил, что Макрон смог достичь власти, но не смог устроить свою личную жизнь. Политолог подчеркнул, что женщины любят людей при власти и деньгах. По его мнению, вряд ли у Макрона были бы проблемы найти что-то более достойное, чем то, что он имеет.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс в рамках нового расследования предположила, что Брижит Макрон могла участвовать в знаменитом Стэнфордском тюремном эксперименте 1971 года. В ходе него добровольцев разделили на «заключенных» и «охранников».

Брижит Макрон
Эммануэль Макрон
Франция
политики
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два подростка пронеслись на самокате по автомобильной встречке
Два террориста бежали из СИЗО в России: что известно, насколько они опасны
Лавров оценил дискуссию в рамках саммита ШОС в Тяньцзине
Лавров заявил о шантаже со стороны Запада
США замаскировали военную операцию с подлодками под поиск «Титаника»
Смерть на линейке 1 сентября и инфаркт в поезде: главные ЧП дня
В Госдуме объяснили карту Герасимова с российской Одессой одним нюансом
В Москве запускается контроль за мигрантами через смартфон
Военэксперт оценил скорость модернизации российского оружия
Канадский хоккеист КХЛ назвал лучшие города России
На Западе раскрыли, чем кормят Ким Чен Ына в бронепоезде на пути в Китай
За что будут штрафовать дачников и отбирать участки с 1 сентября 2025-го
Экс-премьер Украины указал на важную деталь в деле об убийстве Парубия
Шесть человек погибли из-за плотоядных бактерий в устрицах
Стало известно, сколько украинцев смирились с потерей территорий ради мира
Российские операторы начали давать безлимитный доступ к Max
Военных подключили к ЧП с оползнем в Череповце
Путина пригласили с визитом в южноазиатскую страну
Женщина родила на музыкальном фестивале, не зная о своей беременности
Лавров раскрыл ключевой итог саммитов ШОС и ШОС+
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.