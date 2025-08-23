Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 12:30

В США обнаружили новый неудобный факт о жене Макрона

Журналистка Оуэнс заявила об участии жены Макрона в Стэнфордском эксперименте

Брижит Макрон Брижит Макрон Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская журналистка Кэндис Оуэнс в рамках нового расследования предположила, что жена французского лидера Эммануэля Макрона Брижит Макрон могла участвовать в знаменитом Стэнфордском тюремном эксперименте 1971 года. В ходе него добровольцев разделили на «заключенных» и «охранников», напомнила она на своем YouTube-канале.

Оуэнс известна своим убеждением, что жена французского президента трансгендер (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и ранее могла быть мужчиной. По ее словам, схожесть Брижит с одним из участников эксперимента натолкнула ее на гипотезу об ее участии в эксперименте. Она увидела во время просмотра документального фильма об этом исследовании мужчину, внешне схожего с Жан-Мишелем Тронье, которым, по утверждениям журналистки, и являлась раньше супруга президента Франции.

Ранее Макрон и его супруга подали иск против Оуэнс. Поводом как раз и стали заявления журналистки о том, что первая леди Франции является трансгендерной женщиной. В документе Оуэнс вменяется распространение «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», среди которых главным является утверждение, что Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье.

