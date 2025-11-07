Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети

Супруга президента Франции Брижит Макрон намеренно сменила стиль и стала скромнее одеваться из-за нападок в Сети, заявил aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов. По его словам, первая леди стала выбирать более закрытые наряды.

Основной стиль одежды последних месяцев стал более осторожным, закрытым, что свидетельствует о попытке прикрыть проблемные зоны и снизить вероятность публичных обсуждений, — отметил Панкратов.

Ранее стало известно, что обвиняемые по делу о травле Брижит Макрон настаивают на предоставлении официальных доказательств ее половой принадлежности. Судебный процесс над 10 фигурантами проходил в уголовном суде Парижа.

До этого американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что жена президента Франции, которая на самом деле может являться трансгендером (относится к движению ЛГБТ, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) по имени Жан-Мишель Тронье, могла принимать участие в Стэнфордском тюремном эксперименте. Ведущая собственного шоу утверждает, что супруга президента числилась в качестве испытуемой № 2093.