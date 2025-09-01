«Торпедо» назвало имя временного главного тренера

Исполняющим обязанности главного тренера московского ФК «Торпедо» стал ранее занимавший пост старшего тренера молодежного состава Сергей Жуков, сообщает пресс-служба столичной команды. Назначение 58-летнего специалиста последовало за расторжением контракта с Павлом Кирильчиком.

На данный момент «Торпедо» занимает 16-е место в Первой лиге с четырьмя очками после семи туров. Жуков имеет опыт работы главным тренером в таких клубах, как «Сатурн», «Томь» и ульяновская «Волга». В июне этого года он вошел в тренерский штаб молодежной команды автозаводцев.

Это уже вторая смена тренера в нынешнем сезоне. В начале августа по обоюдному согласию с клубом расстался Олег Кононов, который в прошлом сезоне вывел команду на второе место в Первой лиге, но не смог обеспечить ей выход в РПЛ из-за дисквалификации, связанной с попытками влияния на судей.

Ранее бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет. Он поблагодарил болельщиков и добавил, что их поддержки будет не хватать.