День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 09:52

США толкают Европу к конфронтации с Индией

Axios: США требуют от Европы ввести дополнительные пошлины против Индии и КНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон призывает союзников ужесточить торговые ограничения, включая меры против Китая и санкции в отношении России, пишет Axios и India Today со ссылкой на осведомленные источники. Также администрация США настаивает, чтобы европейские страны последовали ее примеру и ввели дополнительные пошлины против Индии.

По информации собеседников портала, власти Великобритании и Франции демонстрируют более конструктивный подход, однако некоторые европейские страны стремятся переложить основную финансовую нагрузку на Вашингтон. Таким образом они избегают активного участия в урегулировании украинского конфликта.

Европейские партнеры не могут искусственно затягивать конфликт и питать необоснованные ожидания, при этом рассчитывая, что Америка возьмет на себя все расходы, — сказал источник.

Тем временем стало известно, что Бразилия официально приступила к введению ответных санкций в отношении США из-за введенных Вашингтоном 50-процентных тарифов на бразильский стальной прокат. Данное решение было санкционировано главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой в рамках закона об экономической взаимности, который предоставляет стране право реагировать на односторонние торговые барьеры партнеров.

США
Индия
политика
пошлины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель доверился круиз-контролю в китайском авто и врезался в фуру
В России вступил в силу закон о регуляторных контрактах в газовой отрасли
Пик сезона клещей может начаться позже обычного
Украинский одноклубник Сафонова поддержал изоляцию российского футбола
Полиция призвала к бдительности в связи с активизацией мошенников
Названы два реальных варианта спасения Наговициной
«Мы знаем»: на Украине сделали важное заявление по делу об убийстве Парубия
Россиян предупредили об активизации мошенников 1 сентября
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
В Турции заявили о тестировании клирингового механизма для АЭС «Аккую»
Выпуск подсолнечного масла в России показал снижение из-за одного фактора
На Западе раскрыли, какие уступки должен сделать Киев ради мира
Погода в Москве в понедельник, 1 сентября: дождь испортит День знаний?
Склады БПЛА-камикадзе сожгли под Киевом: удары по Украине 1 сентября
Путин начал встречу с Эрдоганом
В российском городе мальчик получил травму руки в метро
Названы приоритетные темы двусторонних переговоров Путина и Моди
Идея сокращения школьного образования до 10 лет разделила россиян
Депутат предложил простой способ отучить детей материться
Российские подводные лодки стали угрозой для крупнейшего авианосца США
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.