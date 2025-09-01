США толкают Европу к конфронтации с Индией Axios: США требуют от Европы ввести дополнительные пошлины против Индии и КНР

Вашингтон призывает союзников ужесточить торговые ограничения, включая меры против Китая и санкции в отношении России, пишет Axios и India Today со ссылкой на осведомленные источники. Также администрация США настаивает, чтобы европейские страны последовали ее примеру и ввели дополнительные пошлины против Индии.

По информации собеседников портала, власти Великобритании и Франции демонстрируют более конструктивный подход, однако некоторые европейские страны стремятся переложить основную финансовую нагрузку на Вашингтон. Таким образом они избегают активного участия в урегулировании украинского конфликта.

Европейские партнеры не могут искусственно затягивать конфликт и питать необоснованные ожидания, при этом рассчитывая, что Америка возьмет на себя все расходы, — сказал источник.

Тем временем стало известно, что Бразилия официально приступила к введению ответных санкций в отношении США из-за введенных Вашингтоном 50-процентных тарифов на бразильский стальной прокат. Данное решение было санкционировано главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой в рамках закона об экономической взаимности, который предоставляет стране право реагировать на односторонние торговые барьеры партнеров.