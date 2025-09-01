Новый Калашников: что известно об АМ-17, назначение, характеристики

Российский концерн «Калашников» выпустил первую партию нового автомата АМ-17. Что известно об этом оружии, для кого оно предназначено, какие у него характеристики и конкуренты?

Что известно о новом автомате от «Калашникова»

Российский концерн «Калашников» выпустил первую партию нового автомата АМ-17. Это опытная партия малогабаритного автоматического оружия, работа над которым ведется с 2017 года.

АМ означает «автомат малогабаритный». Он производится и тестируется с 2018 года, а в 2024 году был принят на вооружение в России. Автомат был испытан в зоне специальной военной операции, и по результатам в изделие внесли ряд изменений. АМ-17 показали широкой публике на форуме «Армия-2024».

«АМ-17 готов к новым испытаниям в интересах заказчика, опытно-конструкторские работы полностью завершены», — подчеркнули в концерне «Калашников».

Каковы характеристики АМ-17, для каких войск он предназначен

«Автомат малогабаритный» создавался по заданию военнослужащих в качестве перспективного оружия самообороны для расчетов боевой техники, а также для вооружения бойцов спецподразделений армии и сил охраны правопорядка. Журнал «Калашников» указывает, что АМ-17 создавался в качестве замены не производящегося сейчас советского автомата АКС-74У («укороченного»), также стрелявшего патронами калибра 5,45 мм.

Параллельно создавался бесшумный вариант АМБ-17, однако работы были свернуты — вместо этого АМ-17 оснастили штатным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы (ПББС). Также существуют версии АМ-7,62 под патрон 7,62×39 мм и «Сайга-АМ», гражданский вариант с несъемным прикладом, стреляющий только одиночным огнем.

Прообразом АМ-17 называют МА («малогабаритный автомат») советского конструктора Евгения Драгунова, его автоматика отличается от схем АК, ПК и СВД: используется закрытая сверху ствольная коробка с «гардиной». Такая схема применена, например, в снайперской винтовке Чукавина (СВЧ).

АМ-17 использует патроны 5,45×39 мм и обладает темпом стрельбы 850 выстрелов в минуту. Масса неснаряженного автомата составляет 2,5 кг (в сравнении с 3,3 кг у АК-74, 2,7 кг у АКС-74У), а длина в походном положении не превышает 50 см.

Конкурентами АМ-17 среди российских разработок являются другие малогабаритные и компактные автоматы, такие как АК-12 и его варианты, а также различные модификации автомата Калашникова (например, АК-105) и опытные образцы.

Среди зарубежных аналогов АМ-17 сравнивают с такими компактными версиями автоматов, как HK416 A5 от Heckler und Koch (Германия), SIG SG-552 (Швейцария), CZ 805 BREN A2 (Чехия) и IWI Carmel (Израиль). Источники отмечают, что отечественный автомат зачастую превосходит западные аналоги по компактности и надежности.

