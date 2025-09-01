Учитель шантажировал девушек их интимными фото

В Москве учитель математики престижной частной школы был приговорен к уголовной ответственности за вымогательство откровенных фотографий у девушек и последующий шантаж, передает ТАСС. Он угрожал распространить эти фотографии среди их знакомых.

По данным издания, в начале 2024 года учитель создал фальшивые аккаунты в приложении для знакомств и мессенджере. Он общался с девушкой и уговорил ее отправить ему откровенные фотографии без одежды. Затем он угрожал показать эти снимки ее друзьям и получил от нее 10 тысяч рублей, пообещав не делать этого.

Суд принял во внимание, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. В первый раз жертвами стали две женщины. Подсудимый полностью признал свою вину и возместил ущерб потерпевшим.

В 2023 году осужденный покинул колонию и начал совместную жизнь с женщиной и ее детьми. Тем не менее, суд не принял это во внимание как смягчающее обстоятельство. Педагог был приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима.

