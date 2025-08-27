День знаний — 2025
27 августа 2025 в 12:54

Два пенсионера попытались выманить у депутата $300 тысяч долларов

Двое уфимцев получили сроки за попытку похитить $300 тысяч долларов у депутата

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Два пенсионера из Башкирии потребовали у депутата Курултая $300 тысяч (более 24 млн рублей), угрожая обнародовать компромат, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Пострадавший Вадим Старов от партии КПРФ задекларировал в 2021 году доход всего 380 тысяч рублей. Платить шантажистам он отказался.

Вымогателями оказались 69-летний бывший генеральный директор «Башнефти» и экс-глава Архангельского района Гимран Габитов, а также его 71-летний знакомый бизнесмен Лечи Абухаджиев. Оба признали вину в суде.

Приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде четырех и четырех лет шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщила объединенной пресс-службы судов республики.

Ранее в Москве арестовали мужчину, которого подозревают в шантаже ради получения чужого имущества. По данным следствия, он угрожал жертве раскрытием личных данных, если та не передаст ему собственность. Ему вменяют нарушение неприкосновенности частной жизни с наказанием до двух лет колонии, а также вымогательство, за которое грозит до 15 лет лишения свободы.

