Суд отправил в СИЗО рецидивиста за шантаж личными данными Суд арестовал мужчину за шантаж раскрыть личные данные в интернете

Суд арестовал мужчину, подозреваемого в шантаже с целью завладения чужим имуществом, передает РИА Новости. По информации агентства, злоумышленник угрожал жертве обнародовать личные данные, если та не передаст ему собственность.

Ранее обвиняемый уже привлекался к ответственности за подобные преступления. Сейчас ему предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: нарушение неприкосновенности частной жизни (до 2 лет лишения свободы) и вымогательство, наказание за которое может достигать 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что на Чукотке арестовали 35-летнего рецидивиста, который обокрал участника СВО более чем на 3 млн рублей и ударился в бега. Мужчину заключили под стражу на время следствия до 19 августа.

До этого в Волгограде задержали 56-летнего мужчину, которого подозревали в жестоком нападении на пожилую женщину. По данным следствия, злоумышленник проник в частный дом 73-летней жительницы Дзержинского района, ударил ее по голове кувалдой и похитил ценные вещи на сумму около 50 тысяч рублей.