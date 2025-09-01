День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 16:52

США придумали решение для устранения дефицита тротила из-за Украины

NYT: США выделили $435 млн на строительство нового завода тротила

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запасы тротила в Соединенных Штатах значительно истощились на фоне поставок взрывчатки Украине, сообщает The New York Times. Для решения проблемы Конгресс США уже утвердил выделение $435 млн (более 34,9 млрд рублей) на строительство нового производственного предприятия.

Основным поставщиком тротила для Пентагона в последнее время выступала Польша, однако после начала специальной военной операции России значительная часть польской взрывчатки направляется Киеву. Прежде традиционные каналы поставок из РФ и Китая были полностью прекращены.

Планируется, что новый американский завод будет запущен в эксплуатацию к 2028 году. Параллельно военное ведомство активно ищет альтернативные решения текущего дефицита.

В качестве временной замены тротилу армия США начала использовать вещество пентаэритриттетранитрат, а компании, специализирующиеся на подрывных работах, тестируют другие адекватные заменители. Представитель Пентагона в комментарии изданию заверил, что ведомство нашло дополнительный источник тротила, однако детали этой информации не раскрываются.

Ранее стало известно, что площадь оборонных заводов в Европе начала увеличиваться в три раза быстрее и уже превысила 7 млн квадратных метров. С 2024 по 2025 год площадь предприятий, производящих оружие и боеприпасы, увеличилась на 2,8 млн «квадратов», в то время как с 2020 по 2021 год рост площадей составил всего 790 тысяч квадратных метров.

США
тротил
заводы
дефицит
Украина
