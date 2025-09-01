День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 16:52

2 сентября — День российской гвардии: честь, мужество и доблесть

Показательные выступления участников на Военно-спортивном фестивале Росгвардии в «Лужниках» Показательные выступления участников на Военно-спортивном фестивале Росгвардии в «Лужниках» Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Каждый год 2 сентября Вооруженные силы Российской Федерации и вся страна обращают взоры к элитным подразделениям, составляющим гордость и славу армии. Этот день официально признан Днем российской гвардии, памятная дата установлена указом президента России в декабре 2000 года. Праздник был учрежден в связи с трехсотлетним юбилеем российской гвардии и с целью возрождения славных воинских традиций, а также для повышения престижа военной службы в целом. Важно отметить, что существует некоторое терминологическое различие: День российской гвардии в России относится к специальным частям и соединениям в составе Министерства обороны, в то время как День российской национальной гвардии часто ассоциируется с войсками Росгвардии, созданными позднее. В 2025 году День российской гвардии будет отмечен торжественными мероприятиями и чествованием воинов, продолжающих славный путь предшественников.

От петровских полков до современной армии: история гвардии

Зарождение российской гвардии неразрывно связано с именем Петра Великого и его прогрессивными реформами начала XVIII века. Основой для будущей элиты армии стали так называемые потешные полки — Преображенский и Семеновский, которые прошли путь от детских забав юного царя до первоклассных воинских формирований. Официальной датой рождения гвардии принято считать 2 сентября 1700 года, когда эти полки были впервые наименованы гвардейскими в «Журнале Петра Великого».

Гвардия с самого начала создавалась как отборная, привилегированная часть войск, получающая лучшее обучение и экипировку. Личное участие императора в ее формировании заложило фундамент высочайших стандартов службы. После принятия Петром I императорского титула в 1721 году гвардейские части получили официальное наименование «Российская императорская гвардия» и на протяжении XVIII и XIX веков были образцом мужества и доблести, участвуя во всех ключевых сражениях и демонстрируя беспрецедентный героизм. Неся службу в мирное время, гвардейцы выполняли ответственные задачи по охране особ царской семьи, несли караульную службу и участвовали в парадах. После революционных событий 1917 года императорская гвардия была упразднена вместе со всей старой армией, однако ее славные традиции не канули в Лету.

Репродукция литографии «Каптенармус, капрал, сержант и фурьер лейб-гвардии Преображенского полка с 1700 по 1720 г.» из собрания Государственного исторического музея Репродукция литографии «Каптенармус, капрал, сержант и фурьер лейб-гвардии Преображенского полка с 1700 по 1720 г.» из собрания Государственного исторического музея Фото: РИА Новости

За что присваивают гвардейское звание? Современные элитные части

Новый виток в истории гвардии начался в тяжелейший период Великой Отечественной войны, когда командованию потребовалось отметить наиболее отважные и умелые подразделения, проявившие невиданную стойкость в сражениях. Именно в сентябре 1941 года, вслед за легендарной обороной под Смоленском, четыре стрелковые дивизии указом Верховного главнокомандования первыми удостоились высокого звания гвардейских. С той поры в Красной армии официально закрепилось понятие гвардейского формирования.

Статус «гвардейский» жаловался воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям, которые демонстрировали беспримерный героизм, отвагу и выдающееся воинское искусство в боевых условиях. Это было не просто почетное звание — оно влекло за собой торжественное вручение особого гвардейского знамени, а каждый военнослужащий получал гвардейское звание и специальный нагрудный знак, что подчеркивало их исключительное положение и возлагало на них особые обязательства.

В наши дни гвардейское звание олицетворяет собой преемственность поколений и наследие воинской славы. Оно сохраняется за частями и соединениями, получившими этот статус в военные годы, и может быть пожаловано новым подразделениям за выдающиеся заслуги, а также за высокий профессионализм и мастерство, проявленные в ходе учений и реальных операций.

День российской гвардии символизирует признание заслуг этих элитных подразделений. Для тех, кто интересуется, когда отмечается День российской гвардии, следует знать, что эта памятная дата приходится на 2 сентября, увековечивая славные традиции и подвиги гвардейцев всех поколений.

Росгвардия Росгвардия Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Традиции празднования и как чествуют гвардейцев сегодня

Традиции празднования Дня российской гвардии глубоки и символичны. Они направлены на укрепление морального духа военнослужащих, воспитание молодого поколения в духе патриотизма и напоминание обществу о славных страницах военной истории. В сам праздник, 2 сентября, во всех гвардейских соединениях, на кораблях и в воинских частях проходят торжественные и памятные мероприятия. Обязательным элементом являются построения личного состава, где зачитывается приказ командования, подчеркивающий историческую роль гвардии и современные заслуги подразделения. В этот день принято вручать государственные и ведомственные награды, присваивать внеочередные воинские звания, а также зачитывать благодарности от высшего руководства страны.

Особое внимание уделяется ветеранам и воинам, отличившимся при выполнении боевых задач. Важной частью празднования стало проведение дней открытых дверей, когда граждане могут посетить расположения частей, ознакомиться с бытом гвардейцев и увидеть современную военную технику. В военно-учебных заведениях и кадетских корпусах, носящих имя гвардейских, как, например, Иркутский гвардейский кадетский корпус, проходят тематические уроки мужества, встречи с ветеранами и Вахты Памяти. Таким образом, праздник служит не только чествованию ныне служащих военных, но и мощным инструментом патриотического воспитания молодежи, связывая прошлое, настоящее и будущее российской армии.

Самые известные гвардейские соединения России и их подвиги

История российской гвардии богата подвигами, а имена некоторых соединений стали настоящими легендами, символами стойкости и воинской доблести. Одним из самых прославленных объединений по праву считается 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия, которая получила свое почетное наименование за освобождение поселка Кантемировка во время Великой Отечественной войны. Боевой путь дивизии отмечен участием в ключевых сражениях, включая Курскую битву и штурм Берлина. Не менее знаменита 2-я гвардейская мотострелковая Таманская дивизия, сформированная в тяжелейшие 1941–1942 годы. Таманская дивизия прошла путь от обороны Москвы до взятия Берлина, а в послевоенное время не раз подтверждала свою высокую выучку. Отдельного упоминания заслуживает 150-я стрелковая дивизия, водрузившая Знамя Победы над Рейхстагом.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Советское знамя над Рейхстагом Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Советское знамя над Рейхстагом Фото: РИА Новости

В современный период гвардейские соединения продолжают демонстрировать высочайший профессионализм, участвуя в антитеррористических операциях и выполнении миротворческих миссий. Их роль в обеспечении безопасности и обороноспособности страны невозможно переоценить. Подвиги, совершенные гвардейцами в разные исторические эпохи, образуют золотой фонд воинской славы России и служат непреходящим примером для всех поколений защитников Отечества, воплощая в себе непрерывную связь времен и верность традициям чести, мужества и доблести.

Росгвардия
росгвардейцы
какой праздник
праздники сегодня
Анна Скворцова
А. Скворцова
