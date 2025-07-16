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16 июля 2025 в 18:36

Сын главы азербайджанской диаспоры сожалеет, что травмировал силовика

Сын главы азербайджанской диаспоры заявил, что случайно травмировал силовика

Мутвалы Шыхлински Мутвалы Шыхлински Фото: Ирина Семенова/РИА Новости

Сын главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Мутвалы Шыхлински, против которого возбуждено дело о насилии над представителем власти, заявил в суде, что не намеренно нанес вред представителю власти, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что сожалеет о случившемся.

Не нарочно. Я не видел его. Он находился справа от меня, впоследствии стало известно. Глубоко сожалею о случившемся, — сказал Шыхлински.

Ранее глава Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев заявил, что в регионе задержали адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински. По его словам, его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти — молодой человек при попытке уйти от силовиков во время задержания отца нанес одному из сотрудников Росгвардии травмы.

2 июля стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински отпустили после допроса. Его сын Мутвалы заявил, что отец проходит свидетелем по делу против братьев Сафаровых. Оно связано с расследованием убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах.

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