Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 18:22

В Балашихе обезоружили разгуливающего по детской площадке мужчину с топором

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Балашихе росгвардеец задержал на детской площадке мужчину с топором, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. Отмечается, что на месте в этот момент находились дети. Сначала сотрудник ОМОН задал мужчине вопрос, после чего тот напал на правоохранителя. Спецназовец обезоружил злоумышленника, его доставили в полицию.

Сотрудник ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по городу Москве Андрей Ч. задержал вооруженного топором гражданина во дворе жилого дома, — говорится в сообщении.

Ранее в Выборгском районе Петербурга 60-летний охранник букмекерской конторы во время ссоры напал с ножом на посетителей. В результате трое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу.

Нападение произошло в заведении на проспекте Энгельса. Между охранником и тремя клиентами вспыхнул конфликт, после чего мужчина достал нож и нанес удары. Пострадали двое жителей Тюменской области, а также гражданин Белоруссии. У них диагностированы проникающие ранения живота, а также ранения щеки и шеи. Нападавшего задержала полиция.

Россия
Росгвардия
Подмосковье
мужчины
топоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО
Не знал, что ей 14: военблогера прижали к стенке за педофилию
Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне
На Украине потребовали ракеты для ударов по России
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ
Генерала ВС России могут посадить на 12,5 лет за взятки
Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить
В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом
Лучшие многолетние цветы для посадки под зиму
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей
У американского Boeing отвалилась часть крыла во время полета
Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России
«Русофобы осмелели»: в ГД возмутились отказом Зеленского от русского языка
Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ
Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске
Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью
ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево
Тимур Иванов до ареста успел собрать внушительную оружейную коллекцию
Россияне полюбили shorts
В США раскрыли, чем Трамп одаривает иностранных лидеров в Белом доме
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.