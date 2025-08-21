В Балашихе обезоружили разгуливающего по детской площадке мужчину с топором

В Балашихе росгвардеец задержал на детской площадке мужчину с топором, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. Отмечается, что на месте в этот момент находились дети. Сначала сотрудник ОМОН задал мужчине вопрос, после чего тот напал на правоохранителя. Спецназовец обезоружил злоумышленника, его доставили в полицию.

Сотрудник ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по городу Москве Андрей Ч. задержал вооруженного топором гражданина во дворе жилого дома, — говорится в сообщении.

Ранее в Выборгском районе Петербурга 60-летний охранник букмекерской конторы во время ссоры напал с ножом на посетителей. В результате трое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу.

Нападение произошло в заведении на проспекте Энгельса. Между охранником и тремя клиентами вспыхнул конфликт, после чего мужчина достал нож и нанес удары. Пострадали двое жителей Тюменской области, а также гражданин Белоруссии. У них диагностированы проникающие ранения живота, а также ранения щеки и шеи. Нападавшего задержала полиция.