Мужчина устроил поножовщину в московском хостеле Обитатель столичного хостела нанес ножевое соседу во время ссоры

Обитатель хостела в Москве нанес ножевое ранение соседу в ходе конфликта на бытовой почве, рассказали NEWS.ru в пресс-службе столичной Росгвардии. Прибывшие на место сотрудники ведомства задержали подозреваемого.

Представители Росгвардии прибыли на место после тревожного сигнала, поступившего из гостиницы. Правоохранители обнаружили одного из постояльцев с ножевым ранением ноги. Пострадавшему вызвали скорую, он госпитализирован в одну из московских больниц.

Следственно-оперативная группа изъяла нож в присутствии понятых. Также правоохранители доставили 42-летнего подозреваемого в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее москвич сделал предложение девушке, которая едва не заколола его ножом. Инцидент произошел в июле 2024 года, когда пара вместе отмечала день рождения. После завершения празднования в съемном доме мужчина настоял на продолжении вечеринки в их квартире, в то время как девушка хотела спать. В ходе возникшего конфликта москвич ударил девушку, после чего она схватилась за нож.