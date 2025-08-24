Москвич сделал предложение девушке, которая едва не заколола его ножом

Москвич сделал предложение руки и сердца девушке, которая ранее нанесла ему ножевое ранение в шею во время ссоры, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в июле прошлого года, когда пара вместе отмечала день рождения.

После завершения празднования в съемном доме мужчина настоял на продолжении вечеринки в их квартире, в то время как девушка хотела спать. В ходе возникшего конфликта москвич ударил девушку, после чего она схватилась за нож. Мужчину госпитализировали, а против девушки возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Адвокат Саид Ярахмедов сообщил, что, хотя девушке грозило до 10 лет лишения свободы, суд назначил всего два года условно. Пострадавший заявил, что признает свою вину в произошедшем и не рассчитал дистанцию при попытке помириться. Как сообщается, девушка пока не дала окончательного ответа на предложение.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину по подозрению в нападении на 17-летнего подростка в центре города. Очевидцы рассказали, что нетрезвый дебошир приставал к женщине и маленькой девочке, которые шли к метро. Когда несколько юношей попытались вмешаться, мужчина напал и ранил одного из них.