Суд вынес приговоры по делу о махинации с госконтрактами на 400 млн рублей

Суд приговорил к 8,5 года фигурантов дела о махинациях с госконтрактами

Замоскворецкий районный суд отправил в колонию на сроки от 6 до 8,5 года трех участников уголовного дела о мошенничестве с госконтрактами. Приговор вынесли экс-замгендиректора АО «Транснефть-Диаскан» Роману Ивашкину, начальнику отдела исследовательской деятельности Сергею Лукьянову, гендиректору ООО «ЗИО-Поларис» Екатерине Петелиной, пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд приговорил Ивашкина к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, Лукьянова — к восьми годам лишения свободы, — говорится в сообщении.

Петелину приговорили к исправительной колонии общего режима, но с применением отсрочки до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Отмечается, что общая сумма ущерба составила более 400 млн рублей.

Ранее ФАС выявила медицинский картель с заключением госконтрактов на сумму 949 млн рублей. Под подозрение попали ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальный предприниматель. По данным ведомства, речь идет о поставках аппаратов ИВЛ, ультразвукового исследования и других медицинских изделий. В случае установления вины участникам картеля грозят штрафы.