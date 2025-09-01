Раскрыт способ побега поджигателей военкомата в Екатеринбурге Baza: поджигатели военкомата могли сбежать из СИЗО в Екатеринбурге через крышу

Двое обвиняемых в терроризме за попытку поджога военкомата заключенных могли сбежать из СИЗО №1 в Екатеринбурге через крышу, сообщает Telegram-канал Baza. Местные правоохранительные органы были подняты по тревоге, ориентировки на беглецов переданы в городские отделения полиции.

По предварительным данным, 24-летний Александр и 25-летний Иван угодили в СИЗО в прошлом году. Мужчины пришли к зданию военкомата с пятилитровой канистрой бензина, где их встретили представители спецслужб. Подозреваемым могли обещать вознаграждение за поджог в размере 40 тысяч рублей. На мужчин возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ранее СМИ сообщили, что из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге сбежали двое арестантов. Оба находились под стражей по делу о поджоге военкомата и обвиняются в совершении террористического акта.

До этого в Донецке задержали мужчину, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ. Изначально россиянин фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры для украинского куратора. После этого он получил задание подготовить схроны. При задержании преступника ФСБ изъяла из тайников электродетонаторы и механизм для дистанционного приведения СВУ в действие.