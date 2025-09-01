День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 12:21

Путин поддержал на саммите ШОС одну из инициатив Си Цзиньпина

Путин поддержал на саммите ШОС инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении

Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств — членов ШОС Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств — членов ШОС Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поддержал на заседании в формате «ШОС плюс» в Китае инициативу председателя КНР Си Цзиньпина о создании более эффективной системы глобального управления. Он отметил, что Москва готова начать обсуждение конкретных предложений по этому вопросу. Путин добавил, что инициатива КНР особенно актуальна в настоящее время, так как некоторые страны стремятся к диктату в международных отношениях.

Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, — сказал Путин.

Ранее российский лидер провел встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры велись в рамках саммита ШОС. Во время встречи Путин заявил, что Турция продолжит играть особую роль в урегулировании кризиса на Украине. Он добавил, что в Стамбуле только с мая состоялось несколько раундов результативных переговоров.

До этого президент РФ заявил, что евро-атлантическая модель международных отношений уходит в прошлое, уступая место более справедливой системе. По его словам, именно ШОС играет ключевую роль в формировании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве.

Россия
Владимир Путин
Китай
Си Цзиньпин
ШОС
