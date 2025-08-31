Россиянин тайком провел сына ночью в аквапарк, чтобы отметить день рождения

В Хабаровске отец устроил своему 11-летнему сыну сюрприз: он тайком провел его в аквапарк ночью, передает Telegram-канал NewsKhv. Таким образом он решил поздравить мальчика с днем рождения.

Как оказалось, мужчина является сотрудником аквапарка. Он решил воспользоваться своим служебным положением и устроить для сына незабываемый день рождения. В пустом аквапарке они устроили гулянья, которые попали в объективы камер видеонаблюдения.

После выявления нарушения руководство провело внутреннее расследование. В итоге вместо дисциплинарных мер администрация аквапарка проявила понимание. К тому же благодаря инциденту была выявлена и устранена «слепая зона» в работе персонала.

