31 августа 2025 в 15:15

Россиянин тайком провел сына ночью в аквапарк, чтобы отметить день рождения

В Хабаровске отец тайком провел сына в аквапарк ночью, чтобы отметить 11-летие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровске отец устроил своему 11-летнему сыну сюрприз: он тайком провел его в аквапарк ночью, передает Telegram-канал NewsKhv. Таким образом он решил поздравить мальчика с днем рождения.

Как оказалось, мужчина является сотрудником аквапарка. Он решил воспользоваться своим служебным положением и устроить для сына незабываемый день рождения. В пустом аквапарке они устроили гулянья, которые попали в объективы камер видеонаблюдения.

После выявления нарушения руководство провело внутреннее расследование. В итоге вместо дисциплинарных мер администрация аквапарка проявила понимание. К тому же благодаря инциденту была выявлена и устранена «слепая зона» в работе персонала.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров устроил для своей возлюбленной необычное поздравление — окунул ее в ванну с тирамису. Девушка поделилась фотографиями и приятными эмоциями в своем Telegram-канале.

Ранее молодой человек чуть не утонул в свой день рождения. Он приехал на побережье с друзьями и решил исследовать трубу с водой. Водолазам пришлось доставать москвича из трубы, и они успели предотвратить трагедию.

Хабаровск
происшествия
отцы
дети
аквапарки
