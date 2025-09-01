День знаний — 2025
Продажи смартфонов в России показали неожиданный результат перед 1 сентября

Продажи смартфонов в России упали на 29% перед 1 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Розничные продажи смартфонов и планшетов на российских маркетплейсах продемонстрировали неожиданное снижение в преддверии нового учебного года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической платформы Mpstats. В августе 2025 года было куплено 445,6 тысячи мобильных телефонов и 81,1 тысячи планшетных компьютеров на общую сумму 11,7 и 1,2 млрд рублей соответственно.

Совокупное падение составило 29% в количественном выражении и 26% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика стала неожиданностью для рынка, поскольку традиционно к началу сентября фиксировался заметный рост спроса на электронику.

Представитель «Марвел-дистрибуции» подтвердил ослабление традиционного предучебного спроса на телефоны и планшеты. Аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов предположил, что на закупки повлияли высокие ставки по кредитам, что сделало технику недоступной для многих семей, а рассрочка маркетплейсов проблему не решает.

Наиболее популярными для школьного использования стали планшеты брендов Redmi, Xiaomi, Honor и Huawei стоимостью от 20 до 30 тысяч рублей. В сегменте смартфонов лидерство сохраняют бюджетные модели этих же производителей ценой от 10 до 15 тысяч рублей.

Ранее китайская компания Xiaomi объявила об отзыве 146,8 тысячи внешних аккумуляторов модели PB2030MI. Данное решение связано с выявлением потенциальных рисков безопасности при эксплуатации в экстремальных условиях. Выяснилось, что устройства могут загореться и взорваться.

