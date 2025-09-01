«Надеюсь, посадят на всю жизнь»: на Алтае осудят убийцу 18-летней девушки Знакомая убитой на Алтае девушки надеется, что обвиняемый получит пожизненное

37-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки из села Троицкого Алтайского края, будет судить военный суд, рассказала NEWS.ru знакомая семьи погибшей. По ее словам, односельчанин находился в отпуске от прохождения службы на СВО.

Они забрали его, и суд будет со стороны их. Он числится у них, просто в отпуск приезжал. И очень надеюсь, что этого человека посадят на всю его оставшуюся жизнь, — сказала женщина.

Она добавила, что родные только недавно похоронили девушку и еще не успели получить помощь от местных властей и жителей села.

18-летняя мать четырехмесячного младенца 22 августа отправилась с подругами в кафе, где познакомилась с 37-летним односельчанином. Тот предложил подвезти девушку, после чего ее никто не видел. Родные забили тревогу. Спустя два дня тело девушки со следами изнасилования и убийства нашли в реке недалеко от села.

Мужчина был последним, кто видел девушку, его задержали. По информации местных жителей, у него уже имеется одна судимость.