День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 15:57

Юноша закрутил роман с 83-летней бабушкой одноклассницы

SCMP: В Японии юноша строит отношения с 83-летней бабушкой одноклассницы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Японии 23-летний молодой человек начал отношения с 83-летней бабушкой своей бывшей одноклассницы, сообщает South China Morning Post. Парень по имени Кофу признался, что влюбился в пожилую женщину Айко с первого взгляда, когда пришел в гости к своей знакомой. Сама пенсионерка также почувствовала симпатию, отметив здоровый аппетит юноши и его нежный характер.

Несмотря на взаимные чувства, пара сначала скрывала их из-за 60-летней разницы в возрасте. Решающим моментом стала совместная поездка в Диснейленд, организованная внучкой Айко. Во время этого путешествия Кофу признался женщине в любви, и они официально начали встречаться.

Сейчас пара живет вместе, и их отношения поддерживают обе семьи. Пока Кофу учится и проходит стажировку, Айко готовит для него еду и ждет дома. Вечера они проводят вместе, а перед сном молодой человек чистит своей возлюбленной зубы. Кофу признается, что самая счастливая часть его дня — утро, когда он просыпается и видит лицо своей любимой.

Ранее бывшая школьная учительница Мэри Кей Летурно, которую осудили за отношения с несовершеннолетним учеником, родила от него двоих детей. Впервые они встретились, когда Вили Фуалау учился во втором классе начальной школы.

отношения
одноклассники
бабушки
Япония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Россия продолжает наращивать товарооборот с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Раскрыты серьезные для ВСУ последствия нехватки ракет на комплексы Patriot
В небе над США столкнулись два самолета: сколько погибших, как это было
Президент Ирана лично проследит, чтобы партнерству с РФ ничего не мешало
Названо число оставшихся на Украине американских комплексов Patriot
Известная телеведущая появилась с мужем на линейке у дочери после скандала
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.