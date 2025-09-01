Юноша закрутил роман с 83-летней бабушкой одноклассницы

В Японии 23-летний молодой человек начал отношения с 83-летней бабушкой своей бывшей одноклассницы, сообщает South China Morning Post. Парень по имени Кофу признался, что влюбился в пожилую женщину Айко с первого взгляда, когда пришел в гости к своей знакомой. Сама пенсионерка также почувствовала симпатию, отметив здоровый аппетит юноши и его нежный характер.

Несмотря на взаимные чувства, пара сначала скрывала их из-за 60-летней разницы в возрасте. Решающим моментом стала совместная поездка в Диснейленд, организованная внучкой Айко. Во время этого путешествия Кофу признался женщине в любви, и они официально начали встречаться.

Сейчас пара живет вместе, и их отношения поддерживают обе семьи. Пока Кофу учится и проходит стажировку, Айко готовит для него еду и ждет дома. Вечера они проводят вместе, а перед сном молодой человек чистит своей возлюбленной зубы. Кофу признается, что самая счастливая часть его дня — утро, когда он просыпается и видит лицо своей любимой.

Ранее бывшая школьная учительница Мэри Кей Летурно, которую осудили за отношения с несовершеннолетним учеником, родила от него двоих детей. Впервые они встретились, когда Вили Фуалау учился во втором классе начальной школы.