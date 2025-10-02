Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ОК и «ВКонтакте» узнали, в каких регионах чаще отправляют онлайн-подарки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» выяснили, что чаще всего онлайн-подарки отправляют из Псковской и Московской областей. Пользователи «Вконтакте» активнее всего дарят их в предновогодний период, а «Одноклассников» — на Новый год, Рождество, 23 Февраля и 8 Марта.

Согласно данным «ВКонтакте», лидером по числу подарков стала Псковская область. Следом за ней идут Брянская, Новгородская, Орловская и Вологодская области. Как выяснили специалисты, чаще всего виртуальные презенты отправляют женщины, в среднем на треть больше, чем мужчины.

Первенство по числу подарков в исследовании «Одноклассников» заняла Московская область. На втором месте расположились Краснодарский край и Нижегородская область. В пятерку также вошли Новосибирская и Свердловская области. В данной соцсети женщины также чаще отправляют подарки, чем мужчины — почти втрое больше.

Ранее «Одноклассники» узнали, что более половины жителей крупных городов России (54%) в качестве хобби выбирают шитье, вязание или вышивку. Всего в опросе поучаствовало свыше пяти тысяч жителей из 16 городов-миллионников.

