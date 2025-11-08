Парковка в Саратове: пошаговая инструкция по оплате для водителей

Парковка в Саратове: пошаговая инструкция по оплате для водителей

Тарифицированные парковки в центре Саратовской области уже работают с лета 2025 года. Важно знать, как оплатить парковку в Саратове правильно, чтобы избежать лишних штрафов и проблем на дороге.

Платные парковки расположены в центральной части города, на 12 основных улицах, где наблюдается высокая загруженность дорог. Всего создано более 260 платных мест, а также действуют альтернативные бесплатные площадки для водителей.

Пошаговая инструкция по оплате

Основные правила и способы расчета помогут быстро и удобно оставить автомобиль на центральных улицах города.

С 08:00 до 20:00 по будням на тарифицированных паркингах требуется оплата, а в остальное время — с 20:01 до 07:59, а также в выходные и праздничные дни — парковка свободна;

во время выбора места ознакомьтесь с зоной и знаками, указывающими на платность стоянки;

рассчитаться за парковку можно рядом способов: через приложение «Горпарковки», терминал, с помощью СМС на номер 2730, по QR-коду с парковочного знака;

после прибытия на территорию паркинга необходимо оплатить первые 15 минут своего присутствия здесь;

тарифы связаны с продолжительностью посещения паркинга и типа автомобиля. Например, за легковое авто свыше часа оплатить предстоит 45 рублей, от 30 минут до одного часа — 40 рублей, менее получаса — 30 рублей;

если не оплатить парковку вовремя, штраф составит 1000 рублей, при повторном нарушении — 1500 рублей.

Можно ли обойтись без оплаты?

Оставить автомобиль на платной парковке бесплатно нельзя, если не нарушать правила. Власти города регулярно проводят рейды и контролируют соблюдение оплаты. Самовольное резервирование парковочного места (например, через установку ограждений) также карается штрафом. Любые попытки «схитрить» обречены на провал — система автоматизирована и контролируется. Наши советы для автовладельцев на тему оплаты парковки в Саратове помогут избежать недоразумений и штрафов.

