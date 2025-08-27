Стало известно, много ли россиян жаловались на блокировку связи в Египте

Пока что не было зафиксировано массовых жалоб от российских туристов на блокировки смартфонов в Египте, сообщила NEWS.ru эксперт РСТ, управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина. Она также посоветовала в случае проблем воспользоваться электронной SIM-картой.

На данный момент мы не получали жалобы от туристов на блокировку связи в Египте. Настройка мобильной связи — довольно длительный процесс. Скорее всего, всё просто пока отлаживается, — сказала она.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что часть находящихся в Египте россиян осталась без связи и интернета из-за действия нового закона, который ограничивает работу несертифицированных смартфонов. Так, иностранные телефоны, не прошедшие регистрацию, отключаются от местных сотовых сетей через 90 дней после первого подключения.

По информации источника, от блокировки страдают в первую очередь туристы, которые въезжают в страну не впервые, а также владельцы двух и более телефонов. Закон допускает ввоз одного устройства без уплаты налога, но за каждое следующее необходимо заплатить сбор в размере 38% от рыночной стоимости. В противном случае устройство отключается от связи, включая Wi-Fi.