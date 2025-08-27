День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 15:48

Стало известно, много ли россиян жаловались на блокировку связи в Египте

Эксперт РСТ Воронина: жалоб на блокировку телефонов в Египте не поступало

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пока что не было зафиксировано массовых жалоб от российских туристов на блокировки смартфонов в Египте, сообщила NEWS.ru эксперт РСТ, управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина. Она также посоветовала в случае проблем воспользоваться электронной SIM-картой.

На данный момент мы не получали жалобы от туристов на блокировку связи в Египте. Настройка мобильной связи — довольно длительный процесс. Скорее всего, всё просто пока отлаживается, — сказала она.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что часть находящихся в Египте россиян осталась без связи и интернета из-за действия нового закона, который ограничивает работу несертифицированных смартфонов. Так, иностранные телефоны, не прошедшие регистрацию, отключаются от местных сотовых сетей через 90 дней после первого подключения.

По информации источника, от блокировки страдают в первую очередь туристы, которые въезжают в страну не впервые, а также владельцы двух и более телефонов. Закон допускает ввоз одного устройства без уплаты налога, но за каждое следующее необходимо заплатить сбор в размере 38% от рыночной стоимости. В противном случае устройство отключается от связи, включая Wi-Fi.

Египет
смартфоны
блокировки
туристы
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили поощрять трезвых граждан кешбэком и льготами
Арестованному мэру Владимира больше не рады в «Единой России»
Девочка-подросток упала с моста в реку и не всплыла
В Петербурге запустили движение по Невскому проспекту
Трамп получил совет, как провести саммит с Украиной
Жителям российского города запретили ночные катания на самокатах
Диверсия с ядом, болезни добивают солдат: новости СВО на вечер 27 августа
В России предложили отменить пенсионные баллы
Очевидец указал на странную деталь в исчезновении Свечникова в Босфоре
Франция готовит больницы к приему раненых из зон боевых действий
Подростка шесть дней лечили от ушиба вместо сепсиса, пока он не умер
Продукты с отрицательной калорийностью: правда или миф?
В Совфеде описали судьбу Евросоюза при вступлении Украины
Обнародовано последнее видео с пропавшим Свечниковым
МИД: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию
Две блогерши залезли на патрульное авто ради видео
Необычные соленые огурцы с медом и горчицей
Напавший на полицейских в Москве мигрант оказался членом ИГ
Ветра и леденящий холод до -1? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Франция напала на Курск»: Париж полез на русскую землю, как ответит Москва
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.