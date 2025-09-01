Гости музыкального фестиваля в Москве получили необычный подарок

Гости XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» получили спецвыпуск газеты «Вечерняя Москва», сообщило издание. Он приурочен ко Дню города и носит название «Москва 878».

Как сообщается, изданный при поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы праздничный глянцевый спецвыпуск знакомит читателей с главными городскими проектами. Отмечается, что они должны сделать жизнь в столице еще удобнее и интереснее.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Глава государства отметил обширную благотворительную программу мероприятия, предназначенную для семей бойцов СВО.