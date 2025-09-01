В Турции рассказали о процессе поиска пловца Свечникова

Поиски пропавшего после заплыва в проливе Босфор пловца Николая Свечникова продолжаются, заявили ТАСС в пресс-службе Олимпийского комитета Турции. Там отметили, что обновленной информации по россиянину пока нет.

Его еще не нашли. Поисковая операция продолжается, — говорится в сообщении.

Ранее в Турции организаторы заплыва через пролив Дарданеллы усилили меры безопасности на новом соревновании после пропажи Свечникова. Спортсменов сопровождали более 100 сотрудников различных служб.

До этого криминалист Михаил Игнатов допустил, что Свечников мог намеренно скрыться. По его словам, при большом количестве участников подобное исчезновение не представляет большой сложности.

В свою очередь мать Свечникова сообщала о проблемах во время заплыва. По ее словам, сын перевернулся на спину, что свидетельствовало об усталости, возможно, в зоне коварного течения. Тренер заранее предупреждала об опасной акватории, где течение могло унести спортсмена в сторону от маршрута.