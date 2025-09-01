В Приморском крае пошел ко дну прогулочный катер

Спасатели эвакуировали людей с тонувшего судна во Владивостоке, сообщает управление МЧС России по Приморскому краю. На берег были доставлены двое взрослых и один ребенок.

В районе причала Поспелово пролива Босфор Восточный в результате повреждения на палубу прогулочного катера начала поступать забортная вода. На борту находилось три пассажира. Уже через восемь минут на месте терпевшего бедствие катера были спасатели МЧС России, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Красноярском крае рыбак два дня дрейфовал по реке на сломанной лодке вместе с телом внезапно умершего брата. О трагедии он сообщил племяннику по телефону, после чего тот обратился в экстренные службы. На четвертые сутки лодку нашли спасатели и полиция. Тело погибшего передали на экспертизу.

До этого в Саратовской области трое мужчин несколько часов дрейфовали по Волге в пластмассовой лодке. Спасатели доставили их на берег неподалеку от села Терещиха. Никто из мужчин не пострадал.