Россиян предупредили об активизации мошенников 1 сентября

К 1 сентября мошенники активизируют свою деятельность, жертвами которой становятся дети, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты убеждают ребенка, что с банковских счетов родителей могут быть похищены все средства, чему необходимо незамедлительно противодействовать.

Возможная схема мошенничества с участием детей 1 сентября: мошенники собирают личную информацию о родителях из слитых в интернет баз данных или изучают социальные сети жертвы. Потом они звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, банка или учебного заведения. Мошенники сообщают, что кто-то взломал банковский счет родителей и пытается оформить крупный кредит, и если не действовать немедленно, родители потеряют все свои деньги, — сказал Щербаченко.

Он уточнил, что аферисты запугивают ребенка последствиями: арестом родителей из-за нарушения банковской тайны или тайны следствия. Потом, по словам экономиста, злоумышленники просят предоставить им реквизиты банковской карты, пароли от личных кабинетов, перевести деньги на «безопасный» счет или сообщить код из СМС или пуш-уведомления.

Ребенок, находясь под давлением и страхом, может выполнять требования мошенников и передать запрашиваемую информацию или перевести деньги. Объясните детям основы финансовой и цифровой грамотности, в том числе как распознать подозрительные звонки и сообщения, — добавил Щербаченко.

Он также посоветовал рассказать о разных типах мошеннических схем, попросить ребенка не отвечать на звонки с незнакомых номеров и сразу сообщать о подобном родителям. Кроме того, по словам экономиста, следует объяснить детям опасность разглашения личных данных незнакомцам.

Настройте смартфон так, чтобы отключить уведомления при блокировке экрана. Не используйте легкие для угадывания пароли, такие как даты рождения или имена. Особенно опасно иметь один пароль для всех аккаунтов, включая почту, «Госуслуги» и банковские приложения. Он должен быть больше восьми символов, с цифрами и буквами верхнего и нижнего регистра, без имен и фамилий, дат рождения. Пароли обязательно необходимо менять раз в три месяца, — объяснил Щербаченко.

Ранее стало известно, что мошенники начали проникать в школьные чаты и пытаться собрать деньги с родителей. По словам жительницы Анапы, аферист сначала вел себя крайне вежливо и даже советовал, какую одежду приобрести детям.