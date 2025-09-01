День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 10:03

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в школьных чатах

В Анапe аферист вступил в школьный чат и попытался выманить у родителей деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали проникать в школьные чаты и пытаться собрать деньги с родителей, пишет Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Жительница Анапы рассказала журналистам о таком случае. По ее словам, аферист сначала вел себя крайне вежливо и даже советовал, какую одежду приобрести детям.

Чуть позже злоумышленник создал отдельный чат, куда пригласил родителей, и обратился с просьбой перевести по 300 рублей на цветы для учителя и подарки школьникам. Взрослые не поддались на обман: вовремя вмешалась председатель родительского комитета, которая заявила, что подарки будут обсуждаться только на общем собрании.

Ранее эксперт Артем Геллер рассказал, как по телефонному звонку вычислить мошенников. По его словам, аферисты чаще всего представляются сотрудниками банков, однако настоящие специалисты крайне редко обзванивают клиентов. Он отметил, что если кто-то настойчиво звонит и представляется работником банка, с большой вероятностью это обман. Самое надежное и безопасное решение — сбросить вызов и лично обратиться в банк, чтобы решить проблему.

