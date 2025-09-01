Юрист ответил, будут ли штрафовать россиян за будки для бездомных собак

В России могут ввести штраф за установку будок для бездомных собак во дворе многоквартирного дома, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, за нарушение предлагается назначать взыскание до пяти тысяч рублей для физических лиц.

Рабочая группа парламента по совершенствованию законодательства об обращении с бездомными животными подготовила пакет документов, устанавливающих запрет на кормление безнадзорных животных на территориях жилых домов, образовательных, медицинских и культурных учреждений. За нарушение предполагаемых ограничений предлагается ввести денежные взыскания: для граждан — от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, — сказал Русяев.

Он подчеркнул, что, пока не принят соответствующий закон, граждане могут жаловаться в управляющую компанию или органы местного самоуправления. Как пояснил юрист, самовольное размещение конструкций для прикорма животных — это организация места кормления без разрешения местных властей.

Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий противодействовать работе служб по отлову бездомных животных. Документ направлен на усиление мер безопасности граждан и регулирование численности бродячих животных на улицах.