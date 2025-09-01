День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 14:01

В Кремле показали, чем угощали участников саммита ШОС

Участникам саммита ШОС подали чай в чашках с драконами и пирожные

Фото: kremlin.ru

В рамках саммита ШОС плюс, проходящего в китайском Тяньцзине, для глав государств и правительств был организован торжественный чайный перерыв. Видео было опубликовано в Telegram-канале Кремля. Мероприятия проходили в Международном выставочном центре «Мэйцзян».

На кадрах видно, как персонал выносит для каждого лидера индивидуальный поднос. На нем установлен традиционный чайник, пирожное, а также фарфоровая чашка с изображением китайского дракона — одного из главных символов национальной культуры.

В саммите принимает участие президент России Владимир Путин. Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году, и ее состав постепенно расширяется: первоначальные шесть стран-участниц пополнились Индией, Пакистаном, Ираном, а в 2024 году к организации официально присоединилась Белоруссия.

Ранее были опубликованы кадры выхода президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после переговоров с Путиным. Главы государств провели встречу в рамках саммита ШОС в Китае, который проходил с 31 августа по 1 сентября.

саммит ШОС
Кремль
десерты
участники
