В Кремле показали, чем угощали участников саммита ШОС Участникам саммита ШОС подали чай в чашках с драконами и пирожные

В рамках саммита ШОС плюс, проходящего в китайском Тяньцзине, для глав государств и правительств был организован торжественный чайный перерыв. Видео было опубликовано в Telegram-канале Кремля. Мероприятия проходили в Международном выставочном центре «Мэйцзян».

На кадрах видно, как персонал выносит для каждого лидера индивидуальный поднос. На нем установлен традиционный чайник, пирожное, а также фарфоровая чашка с изображением китайского дракона — одного из главных символов национальной культуры.

В саммите принимает участие президент России Владимир Путин. Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году, и ее состав постепенно расширяется: первоначальные шесть стран-участниц пополнились Индией, Пакистаном, Ираном, а в 2024 году к организации официально присоединилась Белоруссия.

Ранее были опубликованы кадры выхода президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после переговоров с Путиным. Главы государств провели встречу в рамках саммита ШОС в Китае, который проходил с 31 августа по 1 сентября.