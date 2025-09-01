День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 04:20

Юрист раскрыл, какой штраф грозит за езду с выключенными фарами

Юрист Русяев: за езду с выключенными фарами грозит штраф 500 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За езду с выключенными фарами и дневными ходовыми огнями водителям грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, осветительные приборы должны быть включены при любых условиях для обозначения транспорта на дороге.

Согласно статье 12.20 КоАП РФ, управление транспортным средством с нарушением правил пользования внешними световыми приборами влечет предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Данная норма применяется при отсутствии включенного ближнего света фар, дневных ходовых огней или противотуманных фар независимо от времени суток. Правила дорожного движения обязывают водителей включать световые приборы в любых условиях для обозначения транспортного средства на дороге, — сказал Русяев.

Он отметил, что отдельную категорию нарушений составляет эксплуатация автомобиля с неисправными световыми приборами. По словам Русяева, речь идет не только о перегоревшей лампочке, но и о загрязнениях. Юрист уточнил, что наказание аналогично предыдущему случаю: предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Нарушения фиксируются как сотрудниками ГАИ при остановке транспортного средства, так и автоматическими камерами видеофиксации, которые с 2021 года оснащаются технологиями распознавания выключенных фар. Инспекторы вправе ограничиться предупреждением, если водитель готов незамедлительно устранить нарушение, — добавил Русяев.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что заклеивание номеров припаркованного автомобиля грозит штрафом в 500 рублей. По его словам, ответственность предусмотрена частью 1 статьи 12.2 КоАП об управлении транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков.

