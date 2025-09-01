День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 06:25

Трубочки из лаваша с яйцами и сыром — вкусный завтрак за 15 минут

Трубочки из лаваша: простой рецепт Трубочки из лаваша: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если утро началось в спешке, но хочется горячего завтрака, то этот рецепт — ваше спасение. Хрустящие трубочки с сочной начинкой готовятся очень быстро, а по вкусу не уступают полноценному пирогу. Вся семья будет в восторге.

Взбейте 4 яйца с 50 мл молока, добавьте 100 г тёртого сыра (чеддер или сулугуни), пучок укропа, соль и перец. Распределите начинку по листу лаваша, сверните плотненькими рулетиками и нарежьте на трубочки среднего размера.

Кладите на противень швом вниз. Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом. Запекайте 10–12 минут при 200 °C, пока не подрумянятся.

  • Совет: для пикантности добавьте в начинку вяленые томаты или кусочки колбасы.

Посмотрите рецепт пышных и воздушных оладушек на кефире.

лаваш
рецепты
рецепт
творог
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки БПЛА рухнули в одном из районов Краснодарского края
Белоруссия поддержала важную инициативу по ШОС
Трубочки из лаваша с яйцами и сыром — вкусный завтрак за 15 минут
Граждане России столкнутся с ограничениями на выдачу наличных
Россиянам объяснили, как справиться с гостингом в переписке
Россиянам рассказали, почему нельзя хранить в холодильнике мытые яйца
Флешмоб в поддержку России пройдет в одной из европейских стран
Путин прибыл к месту проведения саммита ШОС
Названо необходимое время для избавления от вредной привычки
Россиянам назвали идеальные условия для хранения урожая яблок
Иноагентам запретили учить россиян
Перечни медпротивопоказаний к управлению авто обновились в России
Косметолог рассказала, к чему приводит отсутствие ухода за кожей
Юрист раскрыл, какой штраф грозит за езду с выключенными фарами
«По-мужски»: в РФ оценили реакцию Трампа на покушение в 2024 году
Бывший адвокат Трампа серьезно пострадал при ДТП
США намерены держать контакт с ядерными державами
Юрист нашел способ защитить деньги на содержание детей
Ворота российского консульства в Сиднее протаранил автомобиль
Очевидцы сообщили об атаке дронов на Краснодарский край
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.