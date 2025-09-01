Трубочки из лаваша с яйцами и сыром — вкусный завтрак за 15 минут

Трубочки из лаваша с яйцами и сыром — вкусный завтрак за 15 минут

Если утро началось в спешке, но хочется горячего завтрака, то этот рецепт — ваше спасение. Хрустящие трубочки с сочной начинкой готовятся очень быстро, а по вкусу не уступают полноценному пирогу. Вся семья будет в восторге.

Взбейте 4 яйца с 50 мл молока, добавьте 100 г тёртого сыра (чеддер или сулугуни), пучок укропа, соль и перец. Распределите начинку по листу лаваша, сверните плотненькими рулетиками и нарежьте на трубочки среднего размера.

Кладите на противень швом вниз. Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом. Запекайте 10–12 минут при 200 °C, пока не подрумянятся.

Совет: для пикантности добавьте в начинку вяленые томаты или кусочки колбасы.

Посмотрите рецепт пышных и воздушных оладушек на кефире.