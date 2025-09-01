Кризисная ситуация на Украине возникла из-за спровоцированного западными лидерами государственного переворота в Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите ШОС. По его словам, которые приводит ТАСС, кризис усугубился попытками подавить сопротивление отдельных регионов. В связи с этим Кремль ценит усилия и предложения стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию ситуации, объяснил президент.

Этот кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали, — отметил Путин.

Ранее было опубликовал совместное фото прибывших на саммит ШОС мировых лидеров. В центре кадра расположились Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент РФ прилетел в аэропорт Биньхай города Тяньцзинь 31 августа. У трапа его самолета развернули красную дорожку, а почетный караул в парадной форме выстроился в шеренгу. Ожидается, что визит российского лидера в Китай продлится четыре дня. Передвигаться по стране он будет на автомобиле Aurus с китайскими дипломатическими номерами.