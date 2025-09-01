День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 07:22

Путин объяснил причину кризиса на Украине

Путин: спровоцированный Западом госпереворот привел к кризису на Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кризисная ситуация на Украине возникла из-за спровоцированного западными лидерами государственного переворота в Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите ШОС. По его словам, которые приводит ТАСС, кризис усугубился попытками подавить сопротивление отдельных регионов. В связи с этим Кремль ценит усилия и предложения стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию ситуации, объяснил президент.

Этот кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали, — отметил Путин.

Ранее было опубликовал совместное фото прибывших на саммит ШОС мировых лидеров. В центре кадра расположились Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент РФ прилетел в аэропорт Биньхай города Тяньцзинь 31 августа. У трапа его самолета развернули красную дорожку, а почетный караул в парадной форме выстроился в шеренгу. Ожидается, что визит российского лидера в Китай продлится четыре дня. Передвигаться по стране он будет на автомобиле Aurus с китайскими дипломатическими номерами.

Владимир Путин
Украина
кризисы
причины
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Якубовичу запретили пробовать подарки гостей «Поля чудес»
Более 200 человек погибли при мощном землетрясении в Афганистане
Навроцкий напомнил Германии о «долге» со времен Второй мировой войны
Глава РФПИ анонсировал новые проекты фонда с двумя азиатскими странами
Хирург назвал самые популярные пластические операции у мужчин
Наемники-сектанты, освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 1 сентября
В РФПИ раскрыли пользу для россиян от интеграции стран ШОС
Путин объяснил, что происходит с евроатлантической моделью мира
Путин раскрыл свои ожидания от итогов встречи с Трампом
В промзоне на Кубани начался пожар из-за БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 сентября: инфографика
Путин назвал два условия урегулирования кризиса на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 сентября
Путин назвал главную причину украинского конфликта
В убийстве принцессы Дианы заподозрили спецслужбы
Путин объяснил причину кризиса на Украине
В Минобороны раскрыли, сколько украинских БПЛА было ликвидировано за ночь
Дмитриев опубликовал фото с ШОС и пошутил над «изоляцией» России
В МИД Венгрии сделали неприятное для ЕС заявление о стратегии по Украине
Психолог развеяла популярный миф о сексе
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.