Степашин высказался о Зеленском на переговорах по Украине Степашин: Зеленский не будет присутствовать на следующих переговорах по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли будет присутствовать на следующих встречах по украинскому вопросу, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Таким образом он высказался о возможной новой встрече глав России и США, передает РИА Новости.

У меня большие сомнения, что среди лидеров может быть Зеленский, — сказал он.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители Белого дома подозревают, что ряд лидеров Европейского союза срывают мирные переговоры по Украине и стараются не допустить прекращения боевых действий. Они пытаются обнулить прогресс, который был достигнут во время саммита с участием России на Аляске.

Между тем депутат первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Зеленский решил не отказываться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но и ничего делать не будет для того, чтобы она состоялась. По его мнению, украинский лидер понимает свою проигрышную позицию на дипломатическом поле, поэтому не хочет проводить переговоры.