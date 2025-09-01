День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 08:40

Степашин высказался о Зеленском на переговорах по Украине

Степашин: Зеленский не будет присутствовать на следующих переговорах по Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли будет присутствовать на следующих встречах по украинскому вопросу, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Таким образом он высказался о возможной новой встрече глав России и США, передает РИА Новости.

У меня большие сомнения, что среди лидеров может быть Зеленский, — сказал он.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители Белого дома подозревают, что ряд лидеров Европейского союза срывают мирные переговоры по Украине и стараются не допустить прекращения боевых действий. Они пытаются обнулить прогресс, который был достигнут во время саммита с участием России на Аляске.

Между тем депутат первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Зеленский решил не отказываться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но и ничего делать не будет для того, чтобы она состоялась. По его мнению, украинский лидер понимает свою проигрышную позицию на дипломатическом поле, поэтому не хочет проводить переговоры.

Сергей Степашин
Украина
переговоры
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились первые фото подозреваемого в убийстве Парубия
Биолог рассказала, чем опасны царапины кошек
США толкают Европу к конфронтации с Индией
Песков объяснил появление китайских номеров на машине Путина в КНР
Путин поздравил Мирзиеева по случаю Дня независимости Узбекистана
Переживший инсульт актер Белоголовцев расстался с женой спустя 35 лет брака
Назван председатель ШОС на 2026 год
Синоптик рассказал, каким будет сентябрь в разных регионах России
Песков рассказал о переговорах Путина с Моди в Aurus
Перепуганный боец ВСУ открыл огонь и сорвал мирные планы сослуживцев
В отеле Анапы произошло массовое отравление детей
«Пытался сдаться, но убили свои»: военкор показал драматичные кадры с СВО
Страны ШОС создадут собственный банк
Моди опубликовал фотографию с Путиным
Названы регионы с самой большой и маленькой пенсиями
Москвичам рассказали, как долго продлится в столице бабье лето
ШОС не упомянула Украину в Тяньцзиньской декларации
Подпавший под европейские санкции китайский банк прекратил расчеты с РФ
«Всегда содержательные»: премьер Индии высоко оценил разговоры с Путиным
Путин анонсировал встречу премьер-министров стран ШОС в Москве
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.