Ситуацию на Украине можно разрешить только после того, как будут устранены глубинные причины кризиса, заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества. По словам лидера, которые приводит ТАСС, кризис стал следствием государственного переворота на Украине, осуществленного при активной поддержке западных стран.

Должны быть устранены первопричины кризиса на Украине и восстановлен баланс в сфере безопасности, — отметил Путин.

В своем выступлении глава российского государства акцентировал внимание на фундаментальных проблемах европейской безопасности, которые привели к эскалации конфликта. Президент указал, что без решения этих системных вопросов невозможно достижение устойчивого мира в регионе. Текущая ситуация, по его мнению, требует комплексного подхода и учета законных интересов всех сторон.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сделал вывод, что Россия не является изолированной страной на международной арене, как того бы хотелось западным странам. Это доказывает видеозапись с саммита ШОС, на которой присутствует Путин в окружении представителей других государств.