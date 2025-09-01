Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Путин раскрыл свои ожидания от итогов встречи с Трампом Путин надеется, что встреча на Аляске откроет дорогу к миру на Украине

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что понимания, которых удалось достичь на переговорах с его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, поспособствуют разрешению кризиса на Украине. Во время выступления на саммите ШОС лидер отметил, что российская сторона широко ценит призванные содействовать урегулированию предложения КНР, Индии и других стратегических партнеров, передает ТАСС,

Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине, — подчеркнул Путин.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российская сторона проявляет гибкость в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва «пошла на уступки» Трампу. Вэнс обратил внимание, что американская сторона ведет переговорный процесс, делая это добросовестно.

До этого в Кремле отмечали, что президент России не исключает возможность личной встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Однако такие переговоры требуют тщательной подготовки, чтобы на них можно было обсудить конкретные наработки по урегулированию украинского кризиса.